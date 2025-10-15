«Я против!»: Лариса Долина подаст в суд на продавцов кукол с ее изображением

Лариса Долина подаст в суд на продавцов кукол с ее изображением

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Звезды начали активную борьбу со своими картонными двойниками.

Народная артистка РФ Лариса Долина будет судиться с продавцами кукол с ее изображением в интернете. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на большом Гала-концерте шоу «Голос» в Кремле.

Певица уже подключила адвокатов, которые в данный момент изучают это дело.

«Мы пока в процессе», — сказала Долина.

Артистка, вместе с другими коллегами по сцене выступили против недобросовестных продавцов, которые продают товары с их изображением без разрешения.

«Они должны были с нами договариваться сначала», — пояснила Долина в беседе с журналистами.

Есть много артистов, которым нет особого дела до использования их лица без согласия с целью обогащения, но Лариса Долина не одна из них.

«Я против!» — категорично высказалась она.

Ранее 5-tv.ru писал, на что готова Анна Семенович ради защиты своего образа. Певица намерена получить десять миллионов от продавца картонных кукол. Свой картонный дубликат она недавно обнаружила на одном из известнейших маркетплейсов страны. Но не припомнит, чтобы давала продавцу разрешение использовать свой образ. Цена изделия на сайте — от полутора до пяти тысяч рублей. Певица в шоке, что кто-то без стеснения зарабатывает на ее лице. Звезду так возмутила эта ситуация, что она не поленилась купить ростовую куклу для наглядности.

В интернете полно картонных кукол и других российских знаменитостей. Ростовые фигуры с изображением Ольги Бузовой, Сергея Лазарева и Стаса Михайлова продаются на всех маркетплейсах. Но некоторые предприниматели идут еще дальше. К примеру, хозяин отдела нижнего белья в супермаркете города Егорьевска сделал лицом своих товаров Анфису Чехову. Причем на плакате ее голова была приставлена к чужому телу. В подобной ситуации оказывался и Сергей Зверев.

