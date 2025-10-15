В Латвии продолжаются массовые выдворения русскоязычных граждан

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Из страны выгоняют и тех, кто не сдал языковой экзамен, и тех, кто не поддерживает разрушение памятников истории.

Новая серия выдворений русскоязычных граждан в Латвии. На этот раз под каток политических репрессий попала даже семья известной в Риге писательницы. Причиной на этот раз стало не незнание государственного языка, а нежелание поддерживать разрушение памятников истории. Корреспондент «Известий» Василий Михеев изучил, за что именно сегодня в Латвии можно лишиться не только дома, но и вообще всей своей жизни.

Известная поэтесса, гражданка России, до недавнего времени — житель Риги, Людмила Межиньш с супругом теперь дома.

«Там тоже был мой дом, я там родилась. Но там сейчас как-то по-другому, там другие люди. Они по-другому стали устроены, они даже такими не были. Как будто их кто-то научил чему-то новому, глупому какому-то», — рассказала член Союза писателей России Людмила Межиньш.

О грядущем выдворении семья знала еще летом. Экзамен по латышскому языку поэтесса сдала, а вот ее анкета вызвала вопросы: женщина не поддержала снос памятников красноармейцам, не оправдала фашизм и не испугалась высказаться.

Людмила перешла российскую границу после многомесячной травли за слова, которые, как она сама говорит, она даже не произносила. Но всецело поддерживает. Поэтесса все-таки на родной земле и теперь рассказывает: все будет хорошо. И теперь дальше в планах — жить, писать и работать.

Языковой экзамен и откровенно националистическая анкета — следствия нового закона. Россияне в Латвии уверены — направленного против них. Проверку не прошел 841 человек. И всех попросили на выход. Любовь из своих 67 лет 52 года прожила в Риге. Но и она там теперь гость нежелательный.

«Латышский язык я не могла сдать, во-первых возраст, во-вторых я плохо вижу. Там надо было сдавать не только устно, но и на компьютере. А я ничего не вижу. У меня глаукома», — рассказала жительница Центра содействия переселению Калининградской области Любовь.

Супруги Фрейман сейчас обживаются в доме престарелых под Псковом. До этого были два месяца ада. Их держали за колючей проволокой в Даугавпилсе вместе с другими «нелегалами». Впрочем, просто выгнать их из страны латышам оказалось мало. Перед самым отъездом у семьи украли все документы.

«Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, трудовые книжки — его и моя. Потом школа, его и моя, техникум мой. И там у него корочки были: на водолаза учился. На данный момент нам Людмила, это секретарь директора, принесла две бумаги: воинский билет и стаж. трудовая. 80 евро», — рассказала бывшая жительница Латвии Светлана Фрейман.

Большинство тех, кого решено выдворить — старики. Власти Латвии бьют по самым слабым и немощным, тем, кто и ответить не в силах. Кому можно без последствий не предложить, приказать убраться. Опять же, бюджет целее: никого не надо лечить, заботиться.

Василиса и Татьяна Решняк в Риге родились, как и их родители. Но фамильный дом пустует два года. Принципиально отказались сдавать экзамен, когда местные власти снесли памятник Пушкину. Теперь могилу классика посетить могут, а вот могилу собственного отца — нет.

«Это языковой геноцид. Это ущемление прав человека. Это просто ущемление прав личности свободной. Они сегодня пожилых людей, которые работали на Латвию всю жизнь, делая ее материальные ценности, создавая ее материальные ценности, они уезжают из Латвии с котомочкой. Кому нужны нищие, больные и старые люди?» — сказала бывшая жительница Латвии Василиса Решняк.

Оттого особо резким контрастом стал теплый прием в России. Например, 74-летнему пенсионеру Григорию Еременко, которого из Латвии выгнали накануне, у нас российский паспорт помогли оформить тем же вечером.

