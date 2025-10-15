Общие интересы: Сирия уважает все подписанные ранее соглашение Москвы и Дамаска

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

В России с визитом находится временный глава арабской республики Ахмед аш-Шараа.

В России сегодня впервые встречали новую сирийскую делегацию. Те, кто раньше боролся с Башаром Асадом, готов уважать все ранее им подписанные с Россией соглашения. Об этом на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным заявил временный глава арабской республики Ахмед аш-Шараа.

Уже известно, что свою работу возобновит российско-сирийская Межправительственная комиссия. Что еще известно расскажет корреспондент «Известий» Антона Золотницкого.

Пока сирийские операторы увлеченно снимали убранство Зеленой гостиной Большого кремлевского дворца, их снимали российские операторы. Для журналистов из Дамаска здесь явно все в новинку: некоторых пришлось чуть ли не силой направлять на позиции.

Воспользоваться заминкой словно попыталась наша делегация — руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков и глава Минобороны Андрей Белоусов незаметно зашли и что-то деликатно обсуждали в углу зала. Что — непонятно. Зато понятно, что переговоры предстояли комплексные.

Фокус российской политики на Ближнем Востоке остается неизменным — это прагматичные, деловые контакты со всеми ключевыми игроками региона. Сирия, безусловно, в их числе.

Впрочем, для Москвы это первый контакт на высшем уровне с новой сирийской властью. В кадры рукопожатия Владимира Путина и Ахмеда Аш-Шараа, без сомнений, вглядывается весь Ближний Восток. Лидеры обходят делегации, приветствуют каждого, сразу подчеркивая позитивный настрой.

«С сирийским народом у нас действительно глубокие связи: достаточно сказать, что сотни, а может быть тысячи людей связаны между собой узами брака, дружбы, и сейчас свыше четырех тысяч молодых людей Сирии обучаются в высших учебных заведениях РФ. Очень рассчитываю на то, что они внесут в будущем свой заметный и весомый вклад в развитие и укрепление сирийской государственности», — отметил президент РФ Владимир Путин.

Отчасти уже вносят. На встрече, к примеру, брат сирийского лидера, Махер Аш-Шараа. Он учился в Воронежской медицинской академии, работал в России гинекологом. Теперь на родине возглавляет администрацию президента.

«Мы опираемся на многие достижения, которые Россия позволила нам достичь. Она помогала нам в различных сферах. Также нас связывают серьезные мосты сотрудничества, в том числе и материального», — отметил временный глава арабской республики Ахмед Аш-Шараа.

Речь прежде всего о военном сотрудничестве. На вооружении сирийской армии до сих пор почти исключительно российская и советская техника. Ее надо обслуживать. Обсуждается и дальнейшая судьба наших военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

«У нас работает уже с 1993 года, по-моему, Межправкомиссия. Сейчас она возобновляет свою работу. Я вам благодарен за то, что вы приняли нашу делегацию межведомственную во главе с вице-премьером российского правительства, господином Новаком. Там много интересных и полезных начинаний было обозначено. И мы со своей стороны готовы делать все, чтобы их осуществлять», — отметил Путин.

После прихода к власти Ахмед Аш-Шараа не раз заявлял: разрывать отношения с Россией его правительство не планирует. Страна и так в тяжелой ситуации: продолжаются стычки боевиков, Израиль не отказывается от оккупации части приграничных районов. Поддержка внешнего арбитра в лице нашей страны была бы очень кстати.

Москва и Дамаск очерчивают новые контуры двусторонних отношений. В их основе — четкое понимание: за плечами десятилетия сотрудничества и тесные связи в гуманитарной, военно-технической сферах, в региональной политике. Отказываться от этого не в интересах ни России, ни Сирии.

