Населенный пункт был взят силами группировки войск «Восток».

На кадрах, опубликованных Минобороны РФ — бои за село Алексеевка в Днепропетровской области. Штурмовые подразделения 36 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29 гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» освободили населенный пункт в ходе активных действий.

Операторы БПЛА и артиллерийские расчеты вели слаженную боевую работу. Бойцы стремительным рывком освободили населенный пункт от присутствия ВСУ, водрузив на территории флаги Российской Федерации.

Под контроль российской армии перешло более восьм квадратных километров территории, сообщили в оборонном ведомстве. Военнослужащие ВС РФ продолжают сражаться против украинских неонацистов, российские бойцы захватывают укрепленные позиции врага и освобождают земли Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ освободили Новопавловку в ДНР и завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

