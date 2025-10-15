Стаса Намина признали потерпевшим по делу об убийстве его сына

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Преступление произошло на фоне конфликта из-за продажи дома.

Рок-музыканта Стаса Намина (настоящее имя артиста — Анастас Микоян) признали потерпевшем по делу об убийстве его сына. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Намин был вызван в суд в качестве свидетеля по делу его пасынка Романа Ткаченко, которого обвиняют в убийстве сводного брата (родного сына музыканта) и родной бабушки. Сам рокер был признан потерпевшим. Заседание проходило в закрытом режиме.

В ночь на 19 октября 2023 года в подмосковной деревне Крюково были найдены тела 85-летней тещи артиста Полины Ткаченко и его 30-летнего сына Артема Микояна.

По данным следствия, конфликт произошел между Романом и его бабушкой из-за продажи дома. Родственники не сумели договориться, и пасынок Намина убил женщину, нанеся ей множественные ножевые ранения. После чего позвонил брату и рассказал о случившемся. Микоян-младший приехал на место происшествия и тоже был убит аналогичным способом.

Роман Ткаченко был задержан. В содеянном он сознался. Сейчас подозреваемый находится в психиатрической клинике в Севастополе.

