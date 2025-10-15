Премьер-министр Грузии Кобахидзе отказался от встречи с председателем ОБСЕ

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Причиной стало участие Элины Валтонен в митинге в Тбилиси.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отказался проводить встречу с главой МИД Финляндии и председателем ОБСЕ Элиной Валтонен. Об этом написало издание EADaily.

Причиной стало участие Валтонен в митинге в Тбилиси. При этом в пресс-службе грузинского правительства уточнили, что встреча была отменена вследствие «участия госпожи Валтонен в противозаконном митинге» и из-за ее «ложных заявлений».

Перед здание парламента Валтонен встретилась с митингующими, после чего опубликовала видео в соцсети X, где заявила о том, что поддерживает участников протеста. Глава финского МИД пояснила, что люди «объединяются, чтобы выразить несогласие с ущемлением их основных свобод».

В данный момент у Валтонен проходит поездка по странам Южного Кавказа. Она проводила встречи в Армении. Также ожидалась встреча с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, однако тот перенес ее, пояснив, что участвует в саммите по миру на Ближнем Востоке.

