«Произойдет по нашим правилам»: Силуанов об увеличении ФНБ по итогам 2025 года

Общий объем средств Фонда национального благосостояния на конец 2025 года составит 13,6 триллионов рублей.

В России ожидается увеличение Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 78 миллиардов рублей по итогам 2025 года. Об этом сообщил глава министр финансов РФ Антон Силуанов во время выступления в Госдуме.

«По итогам 2025 года мы ожидаем, наоборот, пополнение ФНБ на 78 миллиардов рублей, но это произойдет по нашим правилам в начале следующего года», — сказал он.

Силуанов добавил, что общий объем средств ФНБ на конец этого года составит 13,6 триллионов рублей.

До этого глава Минфина РФ сообщил, что рост российской экономики в 2025 году составит не менее 1,5%. Однако в этом году для денежно-кредитной политики (ДКП) наблюдаются жесткие условия. Министр добавил, что сбалансированный бюджет на 2026–2028 годы будет основанием для Центробанка России по смягчению ДКП.

