От пожаров на борту до посадки на воду: пилот самолета развеял страхи пассажиров

Фото: www.globallookpress.com/ Mara Brandl

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экипаж на борту готов к любым сценариям.

Опытный капитан Airbus по имени Марк рассказал, чего на самом деле стоит и не стоит бояться в самолете. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на канал Airliners Live.

Пилот подробно объяснил, как действует экипаж в самых стрессовых ситуациях и почему паника в воздухе ни к чему.

Пожар на борту — не катастрофа, а отработанный сценарий

«Первое, что мы делаем, — определяем, где возник пожар. Если он в двигателях, мы сразу получаем сигнал тревоги и активируем встроенные огнетушители», — рассказал Марк.

Если огонь вспыхивает в салоне, например, в туалете, бортпроводники используют ручные огнетушители. Самая частая причина сработки пожарной тревоги, по словам пилота, — это пассажиры, решившие покурить вейп.

«Даже мусорные баки оборудованы встроенными огнетушителями. Мы мгновенно определяем источник и тушим его», — добавил он.

Не держите внешние аккумуляторы в чемодане

В последние годы авиакомпании все чаще запрещают брать на борт литиевые аккумуляторы. Причина проста — риск возгорания.

«Если задымился телефон или зарядка, у нас есть четкая процедура: изолировать устройство и перенаправить самолет, чтобы безопасно ликвидировать проблему на земле», — пояснил пилот.

Бортпроводники в таких случаях используют специальные огнестойкие перчатки, «дымовые крюки», чтобы быстро справиться с очагом возгорания.

Посадка на воду — не приговор

По словам Марка, пилоты рассматривают все возможные варианты, прежде чем решиться на водную посадку.

«Это невероятно редкий сценарий. Но как показал случай на реке Гудзон, все может закончиться благополучно. Все 155 человек выжили», — напомнил он.

Современные самолеты рассчитаны на такие нагрузки — и даже при экстремальных обстоятельствах остаются управляемыми.

Если пилоту станет плохо — самолет не останется без управления

«В кабине всегда как минимум двое из нас. Если одному станет плохо, второй спокойно посадит самолет. А в крайнем случае — самолет способен сделать это сам», — заверил Марк.

Некоторые авиакомпании даже обучают бортпроводников пользоваться радиосвязью, чтобы при необходимости вызвать помощь и включить автоматическую посадку.

Турбулентность — не враг, а часть полета

Марк объяснил, что гибкость крыльев и тряска в воздухе — это норма, а не угроза.

«Крылья должны быть подвижными, чтобы снимать нагрузку. Самолет спроектирован так, чтобы выдерживать турбулентность», — отметил он.

По его словам, никакая турбулентность не заставит самолет «упасть с неба». Она может быть неприятной, но не опасной.

«Самолеты созданы прочными, а экипажи обучены действовать в любой ситуации. Знание этих фактов помогает избавиться от страха перед полетами», — подытожил Марк.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.