Россия находится под беспрецедентным давлением санкций, но показывает высокие показатели роста.

Экономика России продолжает развиваться и под беспрецедентным внешним давлением, в отличие от стран, которые накладывали на РФ санкции. Об этом на брифинге, отвечая на вопрос «Известий», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Экономика России продолжает развиваться более высокими темпами, нежели экономики стран, которые не то чтобы Украина, а тех стран, которые вводили против нас эти санкции, то есть страны Евросоюза», — отметила представитель ведомства.

Она добавила, что рост ВВП России за два года составил около 4%, а показатели госдолга — ниже 20%. Да и по темпам роста РФ входит в тройку лидеров стран «Группы двадцати», обогнав Турцию и Бразилию.

«Подобные заявления представителя Евросоюза о якобы незавидном состоянии российской экономики выглядят особо странно на фоне очередного падения уровня жизни в самой Европе», — подчеркнула Захарова.

Объем госдолга ЕС относительно ВВП достиг рекордных 83,2%, отметила представитель МИД РФ. Кроме того, в Европе усугубляются социальные проблемы, например, более 40 миллионов граждан союза не могли позволить себе «отапливать дома в достаточной мере».

На фоне всего этого ЕС продолжает эскалацию украинского кризиса и используют Незалежную в политической борьбе и для «склеивания внутренней разобщенности».

«По сути, это единственная возможность оправдать перед внутренней аудиторией беспрецедентные политические и финансовые инвестиции в форсированную милитаризацию Европы в ущерб благосостояния рядовых европейских граждан», — заметила Захарова.

