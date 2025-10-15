Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

Евросоюз постоянно склоняет Незалежную к продолжению конфликта.

Из-за постоянных провокаций со стороны ВСУ достичь дипломатической паузы в отношениях с Украиной сейчас невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе брифинга он подчеркнул, что ЕС постоянно провоцирует Киев на продолжение боевых действий. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин неоднократно говорил о готовности к переводу процесса в политико-дипломатическое русло.

«Сейчас с этим проблемы. И проблемы не по нашей вине. В настоящий момент каких-то альтернатив в сложившейся паузе мы не усматриваем. И здесь мы, конечно, признательны американской стороне за не раз на различных уровнях демонстрировавшуюся готовность дальше способствовать мирному урегулированию», — сказал он в ходе брифинга.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил изданию Reuters о планах Украины растянуть конфликт еще на три года. Дипломат призывал другие европейские государства поддерживать Киев оружием и деньгами все это время.

