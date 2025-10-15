Снова с носом: бывшей жене Аршавина воссоздали лицо

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Телеведущей пришлось пережить целый ряд пластических операций.

Бывшей жене футболиста Андрея Аршавина, журналистке Алисе Аршавиной вернули нос. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил пластический хирург Денис Агапов.

Медик выложил видео с кадрами до и после операционного вмешательства.

«Сегодня у нас важный этап в докоррекции формы носа у Алисы Аршавиной! Работая над созданием гармоничных и естественных ноздрей, мы стараемся добавить женственные и плавные акценты», — написал доктор.

Аршавина буквально лишилась носа. Но, вопреки предположению многих интернет-пользователей, это не результат неудачной пластики, а последствия аутоиммунного заболевания. По воспоминаниям самой журналистки, изменения во внешности произошли стремительно. Сперва начались небольшие деформации, а однажды утром она проснулась с полностью разрушенным хрящиком.

Чтобы восстановить внешность, журналистке пришлось пройти через целый ряд операций.

