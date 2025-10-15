Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Санкции не ослабили, а лишь скорректировали рынок РФ.

Каждый день конфликта на Украине создает риск новой эскалации, а отказ ЕС от энергоресурсов из России — сумасшествие. Такие заявления сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В эти минуты он участвует в работе форума «Российская энергетическая неделя» в Москве. В центре внимания — глобальные изменения рынка, которые могут окончательно оставить Старый свет без ресурсов к выживанию. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин все расскажет.

На форуме — Азия, Африка, Латинская Америка, даже Европа, представленная Венгрией. Россия — один из мировых лидеров в энергетике. Ослабили ли санкции ее позиции — видно здесь. Ну, разве что скорректировали рынки. В здании Манежа многие переходят на русский. Оно и понятно: энергетика той же Венгрии держится на наших поставках.

На прошлой неделе, например. Будапешт одобрил экспорт нашего оборудования для ядерного реактора «Пакш-2». Вторая АЭС, которую мы строим в Венгрии, вместе с первой, возведенной еще в советские годы, покроют потребность всей страны в электричестве. Еще один совместный проект — нефтепровод из Венгрии в Сербию. Его могут запустить уже в 2027-м. И понятно, чья нефть по нему пойдет.

«В моем понимании чем больше трубопроводов, тем лучше. Тем выше наша энергетическая безопасность, которая немыслима без России. То же касается и Сербии. Нам нужен этот проект», — отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

АЭС Россия строит по всему миру, недавно отправили реакторы на станции «Аккую» в Турции и «Эль-Дабаа» в Египте. В ближайших планах — атомные станции в Саудовской Аравии.

Правда, министр энергетики королевства подробности пока держит в секрете.

А вообще, здесь размах серьезный — от Бангладеша до Боливии. Там, в Эль-Альто, уже вовсю идут испытания центра ядерных исследований. Власти Никарагуа, например, предлагают нам вместе развивать мирный атом в медицине. То же касается и Венесуэлы.

«26% мировой добычи нефти находятся под санкциями Запада, что постоянно угрожает нашей безопасности. Поэтому мы сотрудничаем с Россией и БРИКС, странами, которые уважают международное право», — отметил вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

Такой вот охват у нашей зеленой энергетики и ее сопутствующих проектов.

«Вопросы энергетики — одни из важнейших с точки зрения глобального развития. И развитие глобальной экономики зависит от энергетики. А это, в свою очередь, важно — обеспечивать партнерство, взаимодействие между странами. Только так можно обеспечить энергетическую безопасность», — сказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Те страны, которые предпочли гибридной войне сотрудничество с Россией, сейчас в большом выигрыше. И это не просто слова. Вот цифры. В Германии, например, газ стоит в полтора раза дороже, чем в той же Венгрии, электричество — в три с половиной.

В залах Манежа — бесконечные встречи и сессии. Ученые, политики, бизнесмены, сотни делегатов из 86 стран.

Опыт предыдущих форумов показывает: после таких встреч страны и заключают важные соглашения о строительстве станций, как это было, например, в случае с Саудовской Аравией и Ираном, сотрудничестве в энергетике. Судя по тому, насколько насыщенная здесь программа, и этот форум сулит немало выгодных сделок.

