Глава района в Самарской области попал в больницу после скандального увольнения

Оно связано с табличкой на месте будущего памятника героям Великой Отечественной войны.

Скандальная история из Самарской области, где главу района грубо уволил местный губернатор. Стало известно, что Юрий Жидков после такой всероссийской славы загремел в больницу едва ли не в предынфарктном состоянии.

«Сейчас нахожусь в районной больнице, здоровье стабилизировалось. Спасибо всем, кто позвонил, поддержал», — рассказал глава Кинельского района Юрий Жидков.

Все произошло возле камня с табличкой, которая явно подвергалась воздействию вандалов. На ней написано, что вскоре на этом месте должен появиться обелиск воинам, которые отдали свои жизни во время Великой Отечественной.

Самарский губернатор уже пытается оправдаться тем, что вспылил из-за недобросовестного отношения к памяти героев. Однако известен своими поступками Вячеслав Федорищев был и ранее. Он заявлял о коррупции в российском футболе, хотя никаких доказательств своим словам не привел. А также пытался публично помирить певца Егора Крида и главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, хотя это явно не касается его полномочий.

Интересно, что и новый эпизод с увольнением главы района уже вызвал вопросы. Как уверяют юристы, это выборная должность, а значит, и решение о прекращении полномочий должны принимать местные депутаты, но никак не губернатор.

