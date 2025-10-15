Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Также завершено освобождение населенного пункта в Днепропетровской области.

ВС РФ освободили Новопавловку в ДНР и завершили освобождение Алексеевки в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что потери ВСУ за сутки в результате действи российской армии составили порядка 1415 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Балаган, расположенный на территории Донецкой Народной Республики.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

