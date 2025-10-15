Вторая по силе вспышка за последние четыре месяца произошла на Солнце

Фото: 5-tv.ru

Рекордный выброс с поверхности астрономического тела зафиксировали около 07:00 мск.

На Солнце произошла вторая по силе вспышка за последние четыре месяца. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Явление зафиксировали около 07:00 мск, вспышка соответствовала уровню М4.8. Значительное усиление солнечной активности прогнозировалось еще вчера — в соответствии с ожиданиями, сегодня сила вспышек может достигнуть пика за многие месяцы.

В течение суток фоновое излучение Солнца росло непрерывно и выросло в 4 раза, приблизившись к уровню М. Сейчас астрономическое тело формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек даже в отсутствие взрывов.

Ранее 5-tv.ru писал, что к Земле движется наибольшее за последние два-три месяца количество солнечной плазмы. По данным ученых, на поверхности Солнца продолжают происходить значительные выбросы энергии. Специалисты предупредили, что вспышки способны вызывать недомогание, головные боли, перепады давления, нарушения сна и общее чувство слабости.

