«Не боятся выделяться»: стилист назвал главные отличительные черты провинциалок

Содержимое сумки многое расскажет об истинной натуре девушки.

Приехавшую из провинции женщину сложно отличить от столичной особы, поскольку у обоих могут быть брендовые вещи. В беседе с изданием Life.ru стилист Владимир Дубинин в Международный день сельских женщин рассказал о главных отличительных чертах приезжих девушек.

Он отметил, что, например, модная сумка не станет показателем происхождения девушки. При этом внутреннее наполнение многое прояснит о натуре ее обладательницы.

По словам стилиста, признаками провинциальной натуры станет наличие синего карандаша для глаз, специфической помады и теней.

«Яркий акцент в макияже — признак провинциальной натуры, которая не боится выделяться. Помада цвета морковь говорит о любви к ярким и насыщенным оттенкам, а тени фиолетового или синего оттенка — о желании подчеркнуть свою индивидуальность, как это было модно в деревнях», — подчеркнул стилист.

Помимо этого, в сумке может находиться лак для волос «Прелесть», чулки или колготки, новая упаковка с лайкрой.

«А парфюм Molecula 02 — это, пожалуй, последнее, что завершит образ», — добавил эксперт.

Также стилист пояснил, что там же может оказаться пачка денег номиналом в тысячу рублей или бутерброд с колбасой и зеленым луком для сохранения внешнего домашнего уюта.

