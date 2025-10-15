Комитет Госдумы одобрил МРОТ в размере 27 тысяч и 93 рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Увеличение минимальной зарплаты позволит повысить доход около 4,6 миллиона россиян.

Комитет Госдумы (ГД) по труду и социальной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ), равный 27 тысячам и 93 рублей. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале законопроектов ГД.

«Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2026 г. в сумме 27093 рублей (рост 20,7%). Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. Медианная заработная плата за 2024 год, по данным Росстата, составляет 56443 рубль», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Принятие изменений позволит увеличить заработную плату около 4,6 миллиона работающих граждан. Также уточняется, что МРОТ не должен быть ниже текущего значения и не меньше прожиточного минимума в целом по России.

