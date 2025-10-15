Хрустящая закуска на зиму: как правильно квасить капусту
Капуста является ценным источником пробиотиков, витамина С и клетчатки
Рецепты вкусных и полезных заготовок на любой вкус.
Свежая капуста — настоящий кладезь витаминов. Однако в квашеном виде она не только не теряет своей пользы, но и получает новые ценные микроэлементы, отмечает URA.RU. В этом лакомстве содержатся пробиотики, витамин С и клетчатка. Регулярно есть квашеную капусту очень полезно для иммунитета и пищеварения.
Витамины группы В, калий и магний помогают работе сердца и нервной системы, а молочная кислота борется с токсинами и нормализует уровень сахара. В октябре овощ свежий и сочный — это время лучше всего подходит для заготовок. Квасить капусту нужно правильно, чтобы она точно сохранилась до весны и сберегла свой природный состав — вашему вниманию подборка рецептов на любой вкус.
Классическая квашеная капуста
Можно приготовить блюдо по классическому рецепту с морковью. Такая заготовка подойдет для борща или как гарнир к мясу. Необходимо тонко нашинковать ингредиенты, смешать их с солью и сахаром и держать от 3 до 5 дней.
- Белокочанная капуста — 2 кг
- Морковь — 300 г
- Соль — 40 г (2 ст. л.)
- Сахар — 1 ч. л.
Маринованная капуста быстрого приготовления
Квашеная капуста с чесноком и уксусом, на приготовление которой нужно всего 24 часа, добавит остроты к мясу или картошке. Такое блюдо сохраняет витамины и помогает в пищеварении. Чтобы его приготовить, капусту нужно нарезать крупными кусками, а морковь мелко натереть, смешать все с чесноком и залить маринадом из соли, сахара, масла и уксуса.
- Капуста — 1,5 кг
- Морковь — 200 г
- Чеснок — 3 зубчика
- Вода — 1 л
- Уксус 9% — 100 мл
- Сахар — 100 г
- Соль — 2 ст. л
- Масло растительное — 50 мл.
Капуста по-корейски
Этот рецепт удовлетворит вкус любителей азиатской кухни. Для него необходимо нашинковать капусту и морковь, добавить рубленый чеснок и чили. Получившуюся заготовку нужно смешать с солью, сахаром, кориандром, уксусом и маслом, утрамбовать в банку и оставить на 12 часов.
- Капуста — 1 кг
- Морковь — 200 г
- Чеснок — 4 зубчика
- Перец чили — 1 шт
- Уксус 9% — 70 мл
- Сахар — 50 г
- Соль — 1 ст. л
- Кориандр — 1 ч. л
- Масло — 50 мл.
Капуста с болгарским перцем
Приготовив квашеную капусту с болгарским перцем, вы получите отличное яркое блюдо для праздничного стола. Необходимо нарезать овощи и перец соломкой, смешать с тертой морковью и выложить слоями в стерилизованных банках, а затем замариновать в воде, соли, сахаре и уксусе.
- Капуста — 2 кг
- Перец болгарский — 500 г
- Морковь — 300 г
- Вода — 1 л
- Уксус 9% — 150 мл
- Сахар — 100 г
- Соль — 2 ст. л.
Соленая капуста с яблоками
Засоленная с яблоками, капуста приобретает нежный вкус с приятной кислинкой. Для этого рецепта необходимо нашинковать капусту, натереть морковь и нарезать яблоки дольками, а затем засолить все и оставить на пять дней.
- Капуста — 2 кг
- Яблоки (кислые) — 500 г
- Морковь — 200 г
- Соль — 40 г.
