«Стояла в дверях с ножом»: Бритни Спирс пугала мужа и детей ночами

Фото: www.globallookpress.com/Burt Harris

Отношения с наследниками у певицы до сих пор не простые.

Певица Бритни Спирс пугала своим поведением бывшего мужа и детей. Об этом экс-супруг, танцор и рэпер Кевин Федерлайн, написал в своей книге You Thought You Knew, отрывок из которой опубликовало издание The Times.

«Они просыпались по ночам и видели, как она молча стоит в дверях, наблюдая за ними спящими, с ножом в руке. Затем она разворачивалась и уходила без объяснений», — говорится в отрывке.

По воспоминаниям Федерлайна, со временем ситуация только усугублялась, поэтому супругу певицы стало казаться, что рано или поздно обязательно случится что-то плохое. Больше всего он боялся, что могут пострадать их дети.

После развода сыновья знаменитостей Шон Престон и Джейден Джеймс жили с отцом, а вот с матерью у них сложились достаточно натянутые отношения. Подростками они заявляли, что не хотят общаться с Бритни.

Сейчас певица постепенно начала сближаться с детьми. С одним из наследников она даже отпраздновала Рождество в конце 2024 года.

