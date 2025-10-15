Начался судебный процесс по сгоревшему год назад театру в Хабаровске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Ущерб от пожара оценили в миллиард рублей.

Начался судебный процесс по делу о сгоревшем музыкальном театре в Хабаровске. Обвинение предъявлено сотрудникам строительной компании, которые ремонтировали здание, и по версии следствия, делали это с нарушениями. Рабочие по указанию руководства сложили легковоспламеняющиеся стройматериалы рядом со зданием театра. При этом не огородили территорию.

«3 октября 2024 года по указанию прораба группа работников из Средней Азии поднялась на крышу самостоятельно, без надлежащего контроля, и, используя сварочный аппарат, осуществила демонтаж желоба. Горящие искры металла попадали на место хранения горючего материала. В результате произошел пожар», — рассказал заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Хабаровскому краю, подполковник юстиции Павел Бабак.

Пожар в здании музыкального театра произошел год назад. Огонь за несколько часов полностью уничтожил строение. Рухнули крыша над фойе зрительного зала, фасад и внешняя стена. Труппа потеряла костюмы, декорации, музыкальные инструменты. Ущерб оценили в миллиард рублей.

