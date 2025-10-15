Фото, видео: © РИА Новости/Костис Нтантамис; 5-tv.ru

Власти страны хотят первыми в ЕС ввести соответствующий закон.

По всей Греции разразилась общенациональная забастовка. Все из-за того, что власти страны, первыми в ЕС, хотят ввести закон о 13- часовом рабочем дне. Законопроект рассмотрят уже сегодня.

Причем Афины пытаются выставить это как вынужденную меру из-за долгового кризиса 2009 года, от которого Греция не может оправиться до сих пор. Закон позволит бизнесу вводить для своих сотрудников увеличенные смены вместо традиционных восьми часов, что вызвало недовольство миллионов трудящихся.

Ранее 5-tv.ru писал, почему во Франции каждую неделю по четвергам проходят многомиллионные забастовки. Количество банкротств в стране достигло рекордных максимумов.

Поддержка киевского режима ложится бременем на граждан, многие из которых никогда не разделяли воинственных заявлений Парижа. Но несмотря на их недовольство, власти продолжают гнуть свою линию об «угрозе с востока», надеясь ею оправдать любые непопулярные решения.

