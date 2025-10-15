ВС РФ на краснолиманском направлении все ближе к прорыву обороны противника

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Армия России подбирается к главным укрепрайонам противника.

Даже ракеты Tomahawk существенно не изменят ситуацию для ВСУ на поле боя, где он терпят поражение буквально по всем фронтам.

Так, на Краснолиманском направлении наши войска все ближе подбираются к главным укрепрайонам противника, что позволит окончательно прорвать оборону. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев — с передовой.

«Вот такой мощной огневой поддержкой артиллеристы расчищают проход нашей пехоте. Сейчас работа ведется в окрестностях населенного пункта Ямполь, где уже закрепились наши штурмовики», — отметил корреспондент.

Зачистка не только в жилых квартал, но и в лесопосадках. К примеру, наш дрон замечает группу боевиков, которая пытается укрыться в лесу. Один из них даже замечает в небе наш беспилотник. В это время бойцы Западной группировки войск уже получили разведанные.

Пара минут, и расчет командира орудия с позывным «Банши» готовит тяжелую 152-миллиметровую гаубицу к бою. Еще мгновение, и лесопосадка, где укрывались боевики, объята огнем. Вся группа противника уничтожена.

Сейчас ВСУ любыми силами пытаются удержать позиции. Ради одного села боевики готовы бросить в огонь свои самые боеспособные подразделения.

Все потому, что Ямполь имеет крайне важное стратегическое значение. Освобождение поселка позволит нашим войскам взять под контроль все пути снабжения ВСУ в районе Красного Лимана и Северска.

Эти города можно считать точкой опоры боевиков на всем Краснолиманском направлении. Их потеря грозит ВСУ обрушением всего фронта. Поэтому наши войска продолжают наращивать огонь и продвигаться все дальше, не позволяя противнику укрепить оборону.

«Последние месяца два-три очень сильно активизировалось. Очень. Наши идут, давят, мы же смотрим это все по прицелам. У нас прицел только больше и больше», — говорит старший офицер артиллерийской батареи с позывным «Сива».

Это значит, что вслед за пехотой в скором времени вперед, ближе к фронту, перекатится и артиллерия. Бойцы уже присмотрели новые огневые позиции.

«У нас уже все готово, только ждем приказ. Там на месте нам более суток не понадобится», — подчеркнул военный с позывным «Магас».

Новоселья ждут как никогда. На своей позиции расчет жил и работал почти два года. Порой сутками, не отходя от орудия.

«Больше 2000 снарядов туда долетело. Жгли все, все подряд. Пункты временной дислокации, БПЛА жгли, работали хорошо», — отмечает «Банши».

Первый признак скорой сдачи украинской армией любого населенного пункта — бегство командиров. Это то, что сейчас происходит с гарнизоном ВСУ в Северске. На передовой остаются обычные солдаты, которых фактически бросили умирать.

