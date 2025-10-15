Пытка, чтобы сломить: Гуцул о бесчеловечных условиях заключения в тюрьме Молдавии

Фото: © РИА Новости/Родион Прока

Глава Гагаузии заявила, что подобные действия властей приведут лишь к их же разочарованию.

Власти Молдавии используют заключение главы Гагаузии Евгении Гуцул как пытку, чтобы сломить ее. Об этом она рассказала ТАСС при помощи адвокатов.

По словам Гуцул, ее намеренно поместили в тюрьму № 13, которую Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал «несовместимой с человеческим достоинством». О чем власти Молдавии прекрасно знали. Именно в этом и заключается предвзятость и давление на нее.

«Они используют само заключение как пытку. Их цель — сломить меня и через меня — волю всей Гагаузии. Но их ждет разочарование. Мой дух, как и дух нашего народа, не сломить!» — заверила глава Гагаузии.

Евгения Гуцул обвиняется якобы в финансировании оппозиционной молдавской партии «Шор», деятельность которой в этой стране признана незаконной. Суд 5 августа приговорил лидера автономного образования к семи годам лишения свободы.

Сама же глава Гагаузии все обвинения отрицает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что апелляционная палата Кишинева отказалась освобождать Гуцул.

