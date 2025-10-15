«Далеко, как до Китая»: Иван Янковский о постоянных сравнениях с дедом

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Российский актер Иван Янковский признался, что ему не нравится, когда его творчество постоянно сравнивают с наследием легендарного деда — народного артиста СССР, актера Олега Янковского. Об этом артист рассказал в подкасте Dreamcast.

34-летний актер отметил, что в последнее время подобные сопоставления стали звучать все чаще, и, как правило, не в его пользу.

«Я считаю это бессмысленно. Это какой-то даже бред. „Дед, конечно, потрясающий. А этот — далеко ему, как до Китая. Он, конечно, как дерево“. Или наоборот. Я понял: если сравнивают, то уже хорошо», — поделился Иван.

Он подчеркнул, что глубоко уважает творчество Олега Янковского и не пытается с ним конкурировать.

Актерская династия Янковских — одна из самых известных и влиятельных в истории советского и российского театра и кино. Семья берет свое начало в XX веке с Ивана (Яна) Янковского, бывшего штабс-капитана лейб-гвардии Семеновского полка, польско-белорусского происхождения, который прошел через трудности репрессий и ссылки в Казахстан. Его жена — Марина Ненастьева — тоже происходила из дворянского рода.

У семьи было трое сыновей — Ростислав, Николай и Олег, каждый из которых стал актером. Ростислав Янковский стал первым в семье, кто начал карьеру актера, выступал на сцене и снимался в кино, сыграв более 60 ролей. Николай руководил Саратовским театром кукол «Теремок», а также занимался режиссурой. Самым знаменитым стал младший брат Олег Янковский — народный артист СССР, сыгравший около ста ролей в кино и театре. Его карьера была насыщена значимыми работами, а судьба была тесно связана с большим творческим успехом.

Продолжением династии стал сын Олега — Филипп Янковский. Познакомившись с театром с раннего детства, он окончил школу-студию МХАТ и режиссерский факультет ВГИКа, а также снялся во множестве проектов как актер и режиссер.

