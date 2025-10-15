Морщины и тусклый цвет лица: как не ускорить старение кожи при умывании

Фото: www.globallookpress.com/Ralf-Udo Thiele

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Одной воды недостаточно для полноценного очищения.

Неправильное умывание может ускорить старение кожи. О том, как этого избежать, изданию Газета.ру рассказала врач-косметолог Ирина Троицкая. По словам эксперта, многие недооценивают этап умывания лица в уходе за кожей. Однако такие ошибки могут ухудшить ее состояние.

Нельзя, например, пропускать данную процедуру или использовать одну лишь воду, предупредила специалист. На коже могут остаться следы декоративных косметических средств, серума — масляного секрета, который мы сами и выделяем, загрязнения и продукты окисления, стимулирующие активность свободных радикалов. Все это приводит к нарушению обменных процессов в клетках, а следствием становятся: замедление обновления клеток, потеря упругости, потускнение и преждевременное старение.

Кроме того, ненадлежащее умывание может спровоцировать воспаление и закупорку пор. Однако и «до скрипа» очищать кожу не надо. Особенно осторожными нужно быть с агрессивными веществами.

«Слишком частое умывание или применение продуктов с жесткими поверхностно-активными веществами (ПАВ) разрушает липидный барьер, отвечающий за защиту и удержание влаги. Это приводит к обезвоживанию, повышенной чувствительности, появлению морщин и тусклого оттенка кожи», — предупредила Троицкая.

Если применять мягкие очищающие средства, у которых нейтральный уровень pH в районе 5,5, и не использовать продукты, в составе которых есть агрессивные компоненты, то можно избежать многих проблем, уверена косметолог.

Она также добавила, что тереть кожу полотенцем не стоит, лучше просто промокнуть мягкой тканью. Затем нанести на лицо тоник, чтобы восстановить баланс, увлажнить и подготовить кожу к крему. Он-то и станет завершающим этапом ухода. Увлажняющее или питательное средство укрепит липидный слой и поможет сохранить здоровье кожи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, можно ли использовать ретинол до 30 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.