Серьезная проблема: при каком токсикозе беременной нужно обратиться в больницу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Симптомы неприятного состояния обычно появляются до девятой недели.

Когда беременную рвет более десяти раз в день, женщину необходимо госпитализировать. Об этом Газета.ру рассказала гинеколог-эндокринолог Елена Ремез.

«Симптомы токсикоза обычно появляются до девятой недели и чаще всего проходят к 16–20 неделе беременности, редко сохраняясь на протяжении всей беременности. Степени тяжести разделяются на три группы — легкая (рвота с частотой два-четыре раза в сутки), средняя (до десяти раз), тяжелая (более десяти раз в сутки)», — отметил специалист.

Облегчить симптомы при легкой и средней тяжести токсикоза можно разными способами, среди которых достаточный питьевой режим, питание порядка шести раз в день небольшими порциями, а также преобладание белковых продуктов в рационе.

«В случае неэффективности предпринимаемых мер и прогрессирующей рвоте, обезвоживании и потере массы тела применяют симптоматическую медикаментозную терапию. Хорошо зарекомендовали себя препараты с комбинацией пиридоксин + доксиламин, разработанные специально для лечения токсикоза беременных. Тяжелую степень токсикоза лечат уже в условиях стационара, когда обезвоживание и общее состояние корректируется введением лекарственных средств внутривенным путем», — рассказала врач.

Несмотря на то, что многие женщины страдают от токсикоза на начальном периоде беременности, ученым пока так и не удалось точные причины появления неприятного состояния. Как отметила Ремез, сейчас специалисты работают над нескольким теориями возникновения раннего токсикоза, среди которых гормональная, нервно-рефлекторная, иммунологическая и психосоматическая. При этом в медицине разработаны успешные методы лечения симптомов неприятного состояния.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врач-репродуктолог назвала продукты, которые стоит включить в свой рацион во время токсикоза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.