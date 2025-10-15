День Киприана и Устиньи: как очистить дом от дурной энергии по народным приметам

Фото: Православная энциклопедия «Азбука веры»/azbyka.ru

История праздника восходит к III веку нашей эры.

Православные христиане 15 октября чтят память священномученика Киприана и святой мученицы Иустины, которые служат примером победы веры над злом, а в народном отмечается Киприан и Устинья. Считается, что эти святые оберегают людей от недоброжелателей, колдовства и потусторонних воздействий. О приметах, традициях и обычаях в этот день рассказали в материале URA.RU.

Народные традиции и обычаи 15 октября

На Руси этот день считался временем особой защиты дома и семьи — 15 октября нужно очистить жилище и хозяйство от всего дурного: помещения окуривали ароматными травами, окропляли святой водой, читали молитвы. Целью таких действий было отогнать злые силы и принести в дом благополучие.

Мужчины в этот день обращались с молитвами к святому Куприяну, а женщины — к Устинье. Вечерами девушки собирались на посиделки, занимались рукоделием — ткали, вышивали, шили, сопровождая труд протяжными народными песнями. Молодежь старалась вести себя спокойно, избегая шумных забав и громких разговоров.

Кроме того, существовал обычай собирать поздние грибы — опята и рыжики, которые символизировали достаток и плодородие. Перед тем как срезать гриб, крестьяне склоняли голову в знак благодарности земле за её щедрость.

Народные приметы на 15 октября

Если утром выпал иней — жди сухих и солнечных дней.

Долгие дожди сулили приближение холодной и снежной зимы.

Массовый листопад означал скорое похолодание.

Безветренное ясное утро — к вечернему снижению температуры.

Активное бодание оленей предвещало перемену погоды.

Радужный ореол вокруг Луны — признак ветра и ненастья.

Куры, распушившие перья, чувствовали приближение холода.

Рожденный 15 октября человек, если носит горный хрусталь, будет отличаться справедливостью и честностью.

Что рекомендуется делать 15 октября

Читать молитвы о защите дома и семьи.

Посвятить день рукоделию или хозяйственным делам.

Заняться осенними садовыми работами: высадить чеснок, морковь, петрушку и другие культуры под зиму.

Собрать поздние грибы и ягоды.

Навести порядок в доме, провести уборку — как символ очищения пространства и мыслей.

Что запрещено делать в этот день

Ссориться, ругаться и произносить бранные слова — верили, что это привлекает нечисть.

Принимать в дом незнакомцев или бездомных животных.

Надевать слишком яркую одежду — считалось, что она отпугивает удачу.

Давать и брать деньги в долг без уверенности в возврате.

Отправляться в дальнюю дорогу или менять место жительства.

Принимать подарки от посторонних — чтобы избежать сглаза и порчи.

Заключать сомнительные сделки или давать необдуманные обещания.

Устраивать шумные гулянья — полагали, что громкие звуки пробуждают темные силы.

