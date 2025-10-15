Виновный в смерти пациентки хирург из Нижнего Тагила не понесет наказания

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В 2022 году мать двоих детей умерла после операции из-за целого ряда врачебных ошибок.

В Нижнем Тагиле вынесли приговор хирургу, которого обвиняли в смерти пациентки. Три года назад во время проведения рядовой операции врач допустил сразу несколько серьезных ошибок, все они стоили жизни молодой женщины, мамы двоих детей. При этом сам медик своей вины не признает и готовится снова приступить к работе. Почему он не понесет наказания — разбирался корреспондент «Известий» Павел Пономарев.

Пятилетний Никита — самый юный слушатель на заседании. Он не понимает всех юридических тонкостей: что такое «приговор» и почему тот, кого следствие считает виновным в смерти его матери, стоит прямо за спиной, а не сидит за решеткой. Тот, от кого мальчик инстинктивно отворачивается и прижимается к отцу. Врач Михаил Шалагин с высоты своего роста покорно слушает решение Фемиды.

«Шалагина Михаила Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2-й статьи 109 УК РФ, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок два года», — звучит приговор суда.

Светланы Бурухиной не стало в декабре 2022 года. Она поступила в больницу с обострением гастрита. Врачи должны были провести рядовую операцию. Ей руководил заведующий эндоскопическим отделением Михаил Шалагин. Опытный врач по какой-то причине допустил ряд серьезных ошибок: не проверил диагноз, проигнорировал патологию, повредил желчные пути. Пациентка умерла на больничной койке через шесть дней после операции.

Судебный процесс затянулся на долгих три года. Пока Шалагин работал на прежнем месте и оперировал людей, муж погибшей в одиночку воспитывал детей. Как рассказал вдовец, его младший сын тяжело переживает трагедию. Скучает по матери. Говорит, что хочет стать пилотом, чтобы быть ближе к маме.

«Маленький все равно не особо понимает, но он часто вспоминает маму», — поделился супруг погибшей Андрей Бурухин.

Суд приговорил врача к двум годам ограничения свободы, но даже этого наказания Михаил Шалагин не понесет. С момента смерти пациентки прошло слишком много времени, истек срок давности привлечения к уголовной ответственности. Отвечать на вопросы съемочной группы хирург не захотел, впрочем, как и на предыдущих заседаниях.

Параллельно с уголовным процессом семья Бурухиных вела и выиграла гражданский иск против больницы. С больницы была взыскана сумма в размере пяти миллионов рублей.

Сам Михаил Шалагин своей вины не признает. Не исключено, что он захочет вернуть себе чистое имя и обжалует обвинительный приговор. В то же время пострадавшие хотят добиться отстранения врача от должности, чтобы раз и навсегда поставить точку в его работе медиком.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.