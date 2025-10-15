Фото, видео: Reuters/YOAN VALAT; 5-tv.ru

Последние 20 лет лидеры Пятой республики всегда были в этом рейтинге.

Эммануэль Макрон пробил очередное дно политического рейтинга. Он стал первым за 20 лет лидером Пятой республики, который не попал в список пятидесяти самых популярных политиков. Его ежегодно публикует журнал Paris Match, и Макрон там на пятьдесят первом месте. При этом его обогнал даже ушедший в отставку с поста премьер-министра Франсуа Байра, которого президент, по сути, пытался выставить виноватым за тот экономический коллапс, что охватил страну в последние месяцы.

Но несмотря на свое политическое пике, французский лидер готов любыми манипуляциями держаться за кресло. И уже пригрозил роспуском парламента, если правительству переназначенного премьера Лекорню вновь вынесут вотум недоверия.

Ранее 5-tv.ru писал, как помощь Украине довела Францию до сильного экономического кризиса.

Поддержка киевского режима ложится бременем на граждан, многие из которых никогда не разделяли воинственных заявлений Парижа. Но несмотря на их недовольство, власти продолжают гнуть свою линию об «угрозе с востока», надеясь ею оправдать любые непопулярные решения.

