Нашли лазейку: как мошенники снимают с россиян самозапреты на кредиты

Со временем их схемы становятся все более продуманными.

Мошенники придумали новые способы обмана, чтобы заставить россиян снять установленный ими же самозапрет на кредиты. Как выяснили «Известия», чаще всего преступники звонят или пишут от имени налоговой службы, банков или «Госуслуг».

Жертве рассказывают о якобы найденной задолженности, ошибке в кредитной истории или блокировке налогового возврата. Чтобы решить проблему, человека убеждают временно снять ограничения на выдачу кредитов. Среди более изощренных махинаций — ссылки на поддельные сайты — копии «Госуслуг» — и звонки из банка с просьбой пройти идентификацию, заполнив поддельную форму.

В зоне риска — все, кто хотя бы потенциально могут взять кредит. Чтобы себя обезопасить, следует быть внимательнее к звонкам с неизвестных номеров и не отвечать на подобные сообщения в мессенджерах.

