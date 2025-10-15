Следствие арестовало имущество экс-судьи Верховного суда на 9 миллиардов рублей

Фото, видео: Сергей Фадеичев/ТАСС; 5-tv.ru

Отставка Виктора Момотова в конце сентября переросла в масштабное коррупционное расследование.

Стали известны новые детали громкого коррупционного скандала. В Москве решили судьбу имущества экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова.

Его отправили в отставку еще в конце сентября 2025 года, а сейчас следователи подозревают Момотова в нанесении колоссального ущерба государству. У бывшего судьи арестовали все имущество, а это около ста объектов: фирмы, недвижимость, земля на девять миллиардов. Большинство активов были оформлены на третьих лиц.

В целом же, это уголовное дело уникально. Во-первых, в коррупции подозревают судью Верховного суда. Во-вторых, не очень понятно, как Момотов вообще получил свою должность. Опыта работы судьей у него не было, зато был знакомый председатель Краснодарского краевого суда, у которого у самого после увольнения нашли имущества на 13 миллиардов.

