Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

На юге европейской территории РФ сейчас температура — 16-18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы.

Погодные условия в России вступают в фазу предзимья — комфортные температуры постепенно уходят, и даже в традиционно теплых регионах теперь ощутимо прохладно. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, сейчас в стране практически не осталось мест, где можно было бы насладиться по-настоящему теплой погодой. Если смотреть на абсолютные значения, то даже на юге европейской части России днем воздух прогревается всего до 16–18 градусов, и это максимум, которого можно ожидать после полудня. Речь идет о Краснодарском крае и Крыме, уточнил синоптик.

Вильфанд отметил, что Приморский край оставался последним регионом, где держались относительно мягкие температуры — около +15…+18 градусов. Однако, как подчеркнул ученый, уже в ближайшие дни и там ожидается ощутимое похолодание.

«Наступает тот период, который называется очень красиво — предзимье. Традиционно, с середины октября до 15–20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», — подчеркнул Вильфанд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



