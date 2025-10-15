Посол РФ в США передал конгрессвумен Луне документы об убийстве Кеннеди

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Часть материалов американская сторона получила еще в советское время.

Посол России в США Александр Дарчиев передал Анне Паулине Луне, которая представляет Республиканскую партию в одном из избирательных округов штата Флорида в нижней палате Конгресса Соединенных Штатов, материалы на основе рассекреченных советских документов об убийстве 35-го главы Белого дома Джона Кеннеди. Об этом посольство РФ в США сообщило в своем Telegram-канале.

«Принимая Луну в своей резиденции, Дарчиев выразил надежду, что архивные данные, собранные редколлегией сборника „Убийство Кеннеди и советско-американские отношения“, прольют дополнительный свет на произошедшую трагедию», — отмечается в публикации.

Уточняется, что часть архивных документов была передана американской стороне Председателем Верховного Совета СССР Анастасом Микояном, который представлял Советский Союз на похоронах Джона Кеннеди.

Кроме того, дипломат выразил соболезнования Анне Паулине Луне в связи с гибелью ее соратника консервативного активиста Чарли Кирка. Подчеркивается, что 15 октября отмечается день рождения общественного деятеля, а также его посмертное награждение Президентской медалью свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в конце марта 2025 года были рассекречены еще 80 тысяч документов, касающихся убийства Кеннеди.

