В постпредстве РФ при ООН сообщили об отсутствии данных о деталях сделки по Газе

По словам Трампа, она стала «крупнейшей и наиболее сложной».

Представители Совета Безопасности ООН на данный момент не располагают подробными сведениями о договоренностях, достигнутых между Израилем и движением ХАМАС при участии посредников — США и ряда арабских стран. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на постоянное представительство России при ООН.

«Пока никаких деталей этой сделки членам СБ не сообщалось и никаких связанных с ней инициатив в СБ мы не фиксируем. Поступят — изучим и посмотрим, у этой проблемы много аспектов, с которыми надо разобраться», — заявили в постпредстве.

Боевики ХАМАС освободили первую группу из семи израильских заложников в секторе Газа 13 октября. Позже вторая группа, включающая 13 человек, была передана Красному Кресту.

После этого на саммите в Шарм-эш-Шейхе делегации Египта, США, Катара и Турции подписали договор о прекращении конфликта в Газе. По заявлению президента США Дональда Трампа, это соглашение стало самым масштабным и сложным в истории урегулирования ситуации в регионе.

