Отстраненный ректор Запесоцкий отверг обвинения в тратах

Фото, видео: Ольга Костромина/ТАСС; 5-tv.ru

Он не намерен уклоняться от дачи показаний.

Итак, самые интересные новости минувших суток приходили из Санкт-Петербурга. Сегодня там решился ответить на предъявленные обвинения бывший ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий. Личность в городе на Неве, можно сказать, легендарная. Он 34 года руководил одним вузом, его имя упоминалось во многих скандалах, его подозревали во взятках и служебных романах. Но конкретные претензии появились только сейчас. В частности, речь идет о расходовании бюджета института. сумма — 95 миллионов рублей. Вот список того, на что они якобы пошли: аренда коттеджа, частная охрана, поездки во Францию, Монако и Италию, экскурсии, рестораны, алкоголь.

Причем сам Запесоцкий подтверждает, были и поездки, и шикарные виллы, и Куршавель. Только вот платил за все он сам. И как раз чтобы доказать это, бывший ректор сегодня приехал на встречу с журналистами на арендованной машине, с адвокатом и целым ворохом счетов, которые якобы должны все объяснить. Объективно сравнить квитанции и роскошную жизнь ректора попытался корреспондент «Известий» Павел Панов.

От любви до ненависти — один шаг. Тем более если это шаг отчаяния. Избегающий общения с прессой уже бывший ректор университета профсоюзов Александр Запесоцкий решил искать спасения у журналистов. На встречу он пришел в дорогом костюме с люксовыми часами на запястье. Рассказывал о преданности вузу и профессии, о приоритете духовного над материальным. Хоть и привык ученый к жизнь красивой и роскошной.

«Здесь вот приходные Ордера в огромном количестве. Компенсация по приобретению авиаюбилетов — 86 тысяч. Покупка в Apple Store. Я что-то купил с расчетного счета университета. Летал ли я бизнес классом? Летал. По этому поводу предъявлять мне претензии могут только учредители университета», — заявил Запесоцкий.

А еще проживание в загородном доме в Лисьем носу, аренда которого, вместе с охраной городской недвижимости, как утверждают СМИ, обходилась университету в несколько десятков миллионов рублей. Такие данные якобы содержатся в иске Генпрокуратуры об истребовании имущества университета и возвращении их в собственность государства.

Сегодня Запесоцкий публично открестился от недвижимости и бизнеса в Монако, но кое-что все-таки признал.

«У меня есть, не буду скрывать, комната в доме размерами 200 метров, площадь комнаты вместе с санузлом 20 метров. Ну, для ясности, насколько это элитное имущество. Оттуда видно море издалека, сам дом находится в предгорьях Альп», — признался Запесоцкий.

Еще, по его словам, есть небольшая дача в Эстонии. А вообще, дескать, живет скромно в обычном многоквартирном доме в Петербурге, хоть и в центре. Правда, после просмотра его соцсетей складывается другое впечатление. Вот он в Куршавеле, здесь уже в отеле в Париже. Гость больших теннисных турниров. Если авто, то только люксовые. Хотя сегодня демонстративно ездит на арендованном китайском кроссовере за семь тысяч в сутки.

Александр Запесоцкий — фигура заметная не только на образовательном поприще, но и на светском небосклоне Северной столицы. Чего стоил только международный конкурс красоты «Высший балл» — проводился в нулевые, где одним из главных призов было зачисление в Университет профсоюзов. И расположение импозантного ректора бонусом. Ведущим был сам Запесоцкий. Сегодня, спустя годы, девушки — мы их обзвонили — не очень хотят вспоминать те времена. А те, кто вспомнил, немногословны. На одной из победительниц, экс-ректор, кстати, женился, и у них родилась дочь.

Сам Александр Запесоцкий не исключает, что в ближайшее время ему предъявят обвинение по уголовной статье.

«Никаких злоупотреблений не было. Замоей спиной они клепают, сбрасывают информацию в СМИ о якобы моих нарушениях. Никогда не думал, что наш университет может стать объектом рейдерского захвата», — отметил Запесоцкий.

Ну а 800 студентов Санкт-Петербургсокго гуманитарного университета профсобзов сейчас, пожалуй волнует, как они будут учиться дальше. И получат ли они в итоге дипломы. На наш запрос по этому поводу в учреждении пока не ответили.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.