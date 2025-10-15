Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив точные координаты цели от операторов разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), военнослужащие расчета ТОС-2 под прикрытием группы огневой поддержки и группы дозора выдвинулись в район выполнения боевой задачи. По прибытии расчет развернул машину из походного положения в боевое. Автоматизированная система управления огнем обеспечила мгновенное наведение установки на цель, после чего военнослужащие выполнили две серии выстрелов термобарических реактивных снарядов на дистанцию около 15 километров.

Корректировка удара осуществлялась расчетами БПЛА в режиме реального времени. Точные попадания нанесли значительные разрушения вражескому укреплению, создав условия для успешного продвижения штурмовых подразделений.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

