Трамп заявил, что Зеленский 17 октября намерен попросить у него Tomahawk

Он отметил, что США располагают большим запасом этих ракет.

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп встретятся в пятницу, 17 октября. В этот день глава киевского режима намерен попросить американского лидера о поставках ракет Tomahawk. Об сам Трамп заявил во время переговоров с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.

«Ко мне в пятницу приедет президент (Владимир Зеленский. — Прим.ред.), и я знаю, что он хочет сказать. Он хочет оружие, хотел бы получить Tomahawk», — сказал Трамп, отметив, что у США достаточно таких ракет.

Американский лидер добавил, что многие государства также проявляют интерес к этому вооружению. В разговоре с Милеем Трамп не удержался от шутки, спросив, не нужны ли такие ракеты Аргентине.

«Вам нужны Tomahawk? Может, для вашей оппозиции? Потому что в этой стране они бы использовали их против оппозиции. Я так не делаю. Я гораздо добрее. Демократы использовали бы их, если бы могли. Они больные», — заявил он.

Говоря о международной обстановке, Трамп подчеркнул, что, несмотря на конфликт на Украине, его отношения с российским президентом Владимиром Путиным остаются хорошими.

«Знаете, я очень разочарован, потому что у меня с Владимиром (Путиным. — Прим.ред.) были очень хорошие отношения. Вероятно, они до сих пор такие. Я не понимаю, почему он продолжает», — отметил глава Белого дома.

