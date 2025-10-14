Умер звезда сериалов «Невский» и «Филин» Денис Семенов

Фото: ВКонтакте/Театр Драматических Импровизаций (ТДИ)/teatr_spb

Актер служил в Театре драматических импровизаций, где создал множество запоминающихся сценических образов.

Актер театра, кино и телевидения Денис Семенов скончался 10 октября. Об этом сообщила его супруга Юлия в социальных сетях.

«Мой любимый, мой солнечный, мой светлый, мой талантливый, мой самый добрый муж оставил этот мир», — написала она.

Как уточнила коллега актера Марина Серегина в комментарии aif.ru, причиной смерти стало тяжелое онкологическое заболевание.

«Дениса Семенова не стало 10 октября. Он ушел после тяжелого онкологического заболевания», — сообщила она.

Денис Семенов родился 27 апреля 1979 года. Он окончил театральный факультет Балтийского института и с 2008 года служил в Театре драматических импровизаций, где создал множество запоминающихся сценических образов.

В кино актер дебютировал в 2022 году в проекте «Свои». Позднее снялся в сериалах «Шеф», «Невский», «Филин», «Великолепная пятерка», «Казанова. В бегах», «Первый отдел», «Дом с ментами», «Стражи отчизны», «Наш спецназ» и других.

