За годы творческой деятельности режиссер сыграл более 250 ролей и стал одной из самых ярких фигур отечественного искусства.

Президент армянской диаспоры Тюменской области, заслуженный строитель России Абрам Овеян назвал актера и режиссера Армена Джигарханяна символом дружбы народов Советского Союза. Об этом он заявил в беседе с СМИ2.

Овеян напомнил, что Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване и с ранних лет впитал любовь к театру от своей матери. По его словам, феномен актера заключался в умении объединять армянскую выразительность и традиции русской театральной школы.

«Культура — это живая ткань, сотканная из языка, традиций, искусства и ценностей. И в истории всегда находятся личности, способные соединять разные культуры, становясь настоящими мостами между народами. Армен Борисович был именно таким человеком», — отметил Овеян.

Он подчеркнул, что за годы творческой деятельности Джигарханян сыграл более 250 ролей в кино и театре, став одной из самых ярких фигур отечественного искусства.

«Его вклад в советское и российское искусство невозможно переоценить. Уникальная манера игры, дар перевоплощения и преданность профессии сделали его одной из самых ярких фигур в истории отечественного театра и кино», — добавил президент диаспоры.

По словам Овеяна, в России к юбилею актера проходят памятные показы и фестивали, посвященные его творчеству. Эти мероприятия, считает он, помогают напомнить, что культура способна объединять народы и формировать взаимное уважение.

«Именно такие личности напоминают нам: культура — не просто отражение национальной идентичности, но и мощный инструмент диалога, сотрудничества и мира между народами. Жизнь и творчество Армена Джигарханяна — яркое тому подтверждение», — заключил Овеян.

