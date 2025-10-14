В Москве депортированному из Латвии пенсионеру вручили паспорт РФ

Фото, видео: Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

Также в МВД сообщили, что помогут мужчине получить статус вынужденного переселенца.

Пенсионеру Григорию Еременко, которого депортировали из Латвии за незнание языка, выдали паспорт гражданина РФ. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«В Москве полицейские вручают паспорт гражданина Российской Федерации пенсионеру, выдворенному латвийскими властями», — говорится в публикации Волк.

По словам представителя МВД, они также помогут 74-летнему пенсионеру получить статус вынужденного переселенца.

К слову, о выдворении мужчины из страны латвийскими властями полицейские узнали в ходе мониторинга интернета.

В беседе с 5-tv.ru пенсионер Григорий Еременко рассказал, что его депортировали из Латвии за то, что он не сдал экзамен на знание латышского языка. Кроме того, мужчину лишили постоянного места жительства (ПМЖ), и он уже полтора года не получал пенсионные выплаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новая волна русофобии в Латвии может привести к массовой депортации. Выдворение граждан, не подтвердивших идеальное знание латышского, уже началось.

