Наследница родилась в 2000 году в семье музыканта и Елены Изаксон.

У дочери народного артиста РФ Дмитрия Маликова, Стефании, был кризисный период взросления. Об этом музыкант рассказал в беседе с 5-tv.ru на концерте ко Дню отца.

По словам артиста, в тот момент отношения в семье были непростыми — между дочерью, матерью и отцом возникало непонимание. Теперь, как отметил Маликов, ситуация изменилась.

«У нас сейчас установились отличные отношения с ней», — рассказал певец.

Он добавил, что дочь стала более осознанной и по-другому смотрит на близких.

«Она дошла до такого возраста, что стала ценить отношения родителей к себе», — пояснила Маликова.

Стефания Маликова родилась 13 февраля 2000 года в Москве в семье композитора Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. У нее есть старшая сестра Ольга и младший брат Марк, рожденный суррогатной матерью в 2018 году.

