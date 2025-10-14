Технике и метеозависимым приготовиться: чем грозит Земле выброс протуберанца с Солнца

Астрофизик Абубекеров: отделившийся от Солнца протуберанец не опасен для Земли

Отделение плазмы было зафиксировано в ночь на 14 октября.

Отрыв протуберанца может сказаться на здоровье метеочувствительных людей. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики ГАИШ МГУ им. Ломоносова Марат Абубекеров.

Протуберанец — это образование из раскаленных газов на поверхности Солнца.

Выброс протуберанца был зафиксирован в ночь на 14 октября. По информации Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, он стал одним из самых больших в 2025 году.

«Отрыв протуберанца может вызвать нежелательные электромагнитные помехи на провода или сказаться на здоровье метеочувствительных людей», — объяснил астрофизик.

Однако, по словам Абубекерова, выброс протуберанца — совершенно обычное явление, которое периодически происходит, поэтому серьезных последствий ждать не нужно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Солнце выбросило самый крупный протуберанец за последний год. В определенный момент он превысил размеры самой звезды. Именно протуберанцы при прямом попадании в нашу планету вызывают сильнейшие магнитные бури.

