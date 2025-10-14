Охранник «Крокус Сити Холла» подал в суд на Филиппа Киркорова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Истец требует компенсации морального вреда, ссылаясь на причинение вреда здоровью.

В Красногорский городской суд поступил иск от бывшего охранника концертного зала «Крокус Сити Холл» Александра Короткого к народному артисту РФ Филиппу Киркорову. Истец требует компенсации морального вреда, ссылаясь на причинение вреда здоровью. Об этом стало известно из картотеки Красногорского горсуда.

Инцидент произошел 27 сентября 2023 года во время юбилейного концерта певицы Ани Лорак. Киркоров попытался пройти за кулисы, однако сотрудник службы безопасности преградил ему путь. Между мужчинами возникла перепалка, в ходе которой артист оттолкнул охранника, и тот упал со сцены. Момент конфликта зафиксировали камеры наблюдения, а также очевидцы из числа персонала.

Ранее адвокат певца утверждал, что стороны пришли к соглашению и конфликт исчерпан. Сам Короткий эти слова опровергал, заявив, что не встречался ни с артистом, ни с его представителями. После происшествия его опросили сотрудники полиции, однако расследование тогда не получило продолжения, а компенсация ограничилась больничным листом.

Теперь, спустя год, охранник решил добиваться возмещения через суд. Иск поступил 6 октября.

Примечательно, что в тот же суд поступило еще одно заявление — от саратовского предпринимателя Глеба Рыськова. Он обвиняет Киркорова в незаконном использовании земельного участка в прибрежной зоне Москвы-реки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.