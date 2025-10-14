Суд изъял имущество экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Бывший председатель Совета оформлял недвижимость и бизнес на доверенных лиц, скрывая истинные источники дохода.

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об изъятии активов бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и 22 связанных с ним лиц. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда. Решение подлежит немедленному исполнению.

Прокуратура утверждает, что Момотов оформлял недвижимость и бизнес на доверенных лиц, скрывая истинные источники дохода. По словам представителя надзорного ведомства, под видом законных сделок легализовывались самовольные постройки и участки, полученные с нарушением норм. В материалах дела фигурируют сведения о связях с представителями криминальных структур.

Позиция защиты отличалась от прокурорской — Виктор Момотов все обвинения отверг. Он заявил, что представленные доводы не подтверждаются доказательствами.

«В моей собственности всего одна квартира и дом», — подчеркнул бывший судья.

Ранее адвокат сообщил о госпитализации Момотова, однако на заседание он все же прибыл, пусть и с опозданием. Иск Генпрокуратуры поступил в суд 23 сентября. По данным источника издания, ведомство требует обратить в доход государства недвижимость, оформленную на третьих лиц, а также активы сети отелей, которые, по версии следствия, контролировал Момотов.

После подачи иска экс-судья обратился в Совет судей с просьбой проверить сведения о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства. Он заверил, что готов предоставить документы, подтверждающие законность происхождения имущества.

Высшая квалификационная коллегия судей России 26 сентября досрочно прекратила полномочия Виктора Момотова, а 3 октября суд ограничил ему выезд за границу.

