«Я переобулся»: Дава и Ольга Серябкина рассказали о любви

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Коллеги по сцене раскрыли подробности своих отношений.

Дружба межу мужчиной и женщиной существует. Такое мнение выразили блогер Дава (Давид Манукян) и певица Ольга Серябкина корреспонденту 5-tv.ru на премьере мюзикла по песням Басты «Любовь без памяти».

По словам артистов, их дружба является отличным тому примером. Конечно, симпатия между полами часто может быть, но это не всегда влюбленность, поэтому отношения не выходят за рамки дружеских.

«Симпатия может быть, но эта симпатия не всегда про желание перейти границу. Симпатия — это когда мне нравится с ним общаться, мне с ним смешно, весело. При этом я понимаю, что он мужчина, а я — женщина. <…> Но это просто человеческие отношения, они имеют разные формы», — сказала Серябкина.

Дава полностью согласился с артисткой.

«Я раньше тоже думал, что нет (дружбы между мужчиной и женщиной — Прим. ред.), но я переобулся», — заключил блогер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин ответил на слухи о романе с Ольгой Серябкиной. Артист осыпал экс-солистку группы «Серебро» комплиментами, назвав ее эталоном красоты.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.