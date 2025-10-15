Ветряная оспа: можно ли повторно заболеть ветрянкой

Врач Поздняков: повторно заболеть ветрянкой можно, если у вас ослаблен иммунитет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Тяжелые инфекции могут спровоцировать возвращение болезни.

Человек может повторно заболеть ветрянкой (ветряной оспой — Прим. Ред.), если у него слабый иммунитет. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

«Вирус ветрянки, как и многие другие, надежно „запоминается“ иммунной системой. Однако существуют ситуации, когда эта защита может дать сбой. Речь идет о состояниях иммунодефицита, при которых организм временно становится восприимчивым к уже знакомым возбудителям», — отмечает специалист.

К повторному заболеванию также могут привести тяжелые инфекции, такие как грипп или корь, которые способны временно подавлять защитные функции организма.

Кроме того, иммунитет может снизиться, если вы проходите агрессивные виды лечения. Например, курсы химиотерапии или прием иммуносупрессоров после трансплантации органов.

По словам Позднякова, вам также могли поставить неверный диагноз в прошлом. Ветрянку зачастую диагностируют только по внешним признакам (характерной пузырьковой сыпи) и данным о возможном контакте с больными. При этом лабораторные анализы для подтверждения болезни не проводятся.

«В результате под маской „ветрянки“ могли протекать другие заболевания, также сопровождающиеся сыпью. Поэтому человек мог быть уверен, что уже болел, в то время как его иммунитет на самом деле не знаком с вирусом ветряной оспы», — подчеркивает врач-инфекционист.

