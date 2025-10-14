Замначальника МЧС Ростовской области заподозрили в превышении должностных полномочий

Фото: www.globallookpress.com/Vadim Akhmetov

Его действия привели к ущербу в размере более десяти миллионов рублей.

Заместителя главы МЧС РФ Ростовской области заподозрили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы безопасности РФ по региону.

«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУСБ МЧС России выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя начальника ГУ МЧС России по Ростовской области, причастного к превышению должностных полномочий», — говорится в сообщении.

Известно, что должностное лицо неправомерно подписал акты приемки фактически невыполненных работ в городе Таганроге по строительству сооружения государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Это, в свою очередь, повлекло причинение ущерба в размере более десяти миллионов рублей.

По данным ФСБ, в отношении должностного лица регионального ГУ МЧС России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК России «Превышение должностных полномочий».

