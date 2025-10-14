Потанин: в «Норникеле» созданы системы для прогноза выбросов вредных веществ

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Крупнейший производитель палладия и никеля держит на контроле экологический вопрос.

Западные санкции не помешали России сохранить лидирующие позиции на рынке редких металлов. Об этом президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле доложил глава «Норникеля» Владимир Потанин.

Он рассказал о трудностях: мировые цены на продукцию снижаются, приходится искать новые рынки и способы оплаты, выстраивать необычные логистические маршруты. При этом крупнейший производитель палладия и никеля полностью закрывает потребности страны в редких металлах. Затронули на встрече и тему экологии.

«Владимир Олегович, а вот что касается экологии. Я знаю, что технологии новые, новейшие внедряются. Они доводятся до того, чтобы они не только были приобретены, смонтированы, но и чтобы они работали реально и улучшали экологическую ситуацию. Действительно выбросы уменьшались?» — спросил президент РФ Владимир Путин.

«Владимир Владимирович, действительно выбросы уменьшаются, технологии действительно работают, но мы не стоим на месте. В „Норильском никеле“ созданы новые системы, причем базирующиеся на отечественных решениях, которые позволяют не только рассчитывать, сколько выброшено в атмосферу вредных веществ, но и прогнозировать, моделировать поведение предприятия», — рассказал глава «Норникеля» Владимир Потанин.

За последний год в Норильске компания сократила более чем на 20% выбросы в атмосферу. Выполняются и социальные обязательства. В частности, Потанин рассказал о программе жилищного строительства.

