Темные фабрики: почему на Западе обеспокоены стремительной роботизацией Китая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Работникам некоторых предприятий даже не нужен свет.

Руководители ведущих западных компаний, посетившие производственные объекты в Китае, заявили о своем ужасе перед масштабами автоматизации и технологическими инновациями, происходящими в стране. Как пишет The Telegraph, после визитов на китайские заводы топ-менеджеры признали: промышленность КНР опережает Запад по скорости внедрения новых технологий.

Исполнительный директор Ford Джим Фарли, побывав на нескольких китайских предприятиях, отметил, что качество и себестоимость китайских автомобилей уже значительно превосходят западные аналоги. Он предупредил, что мировая автопромышленность вступает в жесткую фазу конкуренции, где проигравшие рискуют потерять будущее своих компаний.

На австралийского миллиардера Эндрю Форреста, главу горнодобывающей компании Fortescue, визит в КНР произвел схожее впечатление. Он рассказал, что был поражен уровнем автоматизации — на конвейерах машины собирали продукцию без участия человека. После поездки бизнесмен отказался от планов самостоятельного производства силовых установок для электромобилей.

Некоторые руководители упоминали о так называемых «темных фабриках» — предприятиях, где уровень роботизации настолько высок, что освещение работникам просто не требуется. Глава британского энергетического поставщика Octopus Energy Грег Джексон привел пример завода по производству смартфонов, на котором все процессы выполняются роботами без участия персонала.

По оценке экспертов, КНР переживает технологическую трансформацию, смещая конкурентное преимущество с дешевой рабочей силы и субсидий на инженерные инновации и квалификацию кадров. Китайские предприятия активно внедряют ИИ-системы, автоматизацию и передовую робототехнику, стремясь закрепить за собой лидерство в стратегических секторах — от электромобилей и аккумуляторов до солнечных панелей и промышленных роботов.

По данным Международной федерации робототехники (IFR), с 2014 по 2024 год число промышленных роботов в Китае выросло с 189 тысяч до более чем двух миллионов. Только за прошлый год в стране было установлено 295 тысяч новых машин — против 34 тысяч в США, 27 тысяч в Германии и 2,5 тысяч в Великобритании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.