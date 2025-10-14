«Вообразившие себя элитой»: у Киркорова хотят отсудить частный берег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Певец приобрел землю еще в 2014 году.

Саратовский предприниматель Глеб Рыськов подал в суд иск к народному артисту РФ Филиппу Киркорову с требованием признать недействительной сделку по продаже участка земли на берегу Москвы-реки. Об этом 5-tv.ru рассказал сам Рыськов.

Речь идет о территории площадью более 4 тысяч квадратных метров. Рыськов убежден, что прибрежные зоны не могут находиться в частных руках, так как являются общенародным достоянием и должны оставаться открытыми для граждан.

«У каждого гражданина России, будь то житель мегаполиса или небольшого поселка, есть законное право быть на берегу, даже просто подышать свежим воздухом у воды на всей территории нашей огромной страны. <…> А люди, вообразившие себя элитой, лишают подрастающее поколение связи с родной природой, с той самой стихией, которая веками формировала наш национальный характер. Это противоречит всем нашим традициям и всем нашим законам», — подчеркнул бизнесмен.

Киркоров стал владельцем этого участка еще в 2014 году. Впоследствии Рыськов планировал использовать часть береговой линии для благотворительного туристического проекта, однако получил отказ из-за того, что земля уже принадлежала певцу.

